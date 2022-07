Ex-primeiro-ministro Shinzo Abe morre após ser baleado durante discurso no Japão

Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro japonês, morreu na tarde desta sexta-feira (8), horário local, após ser baleado enquanto participava de um evento de campanha em Nara, região próxima a Kyoto (centro-sul do Japão), confirmaram a rede pública japonesa NHK e a agência Jiji. Ele foi atingido por volta das 11h30, levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu. Abe tinha 67 anos. O responsável pelo ataque é um ex-marinheiro de 40 anos, que foi preso. O atirador usou uma arma artesanal, que foi confiscada.

“Shinzo Abe foi transportado para o hospital às 12h20. Ele estava em estado de parada cardíaca na chegada. A reanimação foi administrada. No entanto, infelizmente, ele morreu às 17h03” (5h03 de Brasília), afirmou Hidetada Fukushima, professor de medicina de emergência no hospital da Universidade de Medicina de Nara, segundo informações da AFP.

O crime chocou o Japão, uma vez que o país tem um baixo nível de violência e leis muito duras contra a posse de armas.

Shinzo Abe era o mais antigo ex-primeiro-ministro do Japão – governou o país pela primeira vez durante o ano de 2006. Depois, voltou ao poder entre 2012 e 2020. Era um conservador linha-dura que promoveu a revisão da Constituição pacifista do Japão para reconhecer os militares do país e permaneceu politicamente relevante mesmo depois de deixar o cargo.

Logo após o ataque, Fumio Kishida, o atual primeiro-ministro do Japão, se pronunciou: “Rezo para que o ex-primeiro-ministro Abe sobreviva. É um ato bárbaro durante a campanha eleitoral, que é a base da democracia, e é absolutamente imperdoável. Condeno este ato nos termos mais fortes”.