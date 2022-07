Exportação de óleo de girassol da Ucrânia pode ser a menor em 12 anos

Em uma reunião em Istambul, no dia 13 de julho, as delegações da Ucrânia, Rússia, Turquia e da ONU progrediram as conversas quanto à exportação marítima da Ucrânia. Após isso, a ONU confirmou que os países pretendiam assinar o acordo para um corredor marítimo em breve. Por ora, contudo, o problema para exportação do óleo de girassol não deve ser resolvido.

De acordo com informações da agência APK Inform, no entanto, o mercado continua pessimista quanto à liberação dos portos e, se forem liberados, diversos questionamentos surgiram sobre uma possível demora nas operações para a retirada de grãos do país.

O óleo de girassol está entre os principais produtos do setor de oleaginosas ucraniano, que precisam muito da liberação dos portos. Antes da guerra, 96 a 97% da exportação total de óleo de girassol era transportada por mar. Desde o início da guerra, a participação do transporte marítimo (principalmente através dos portos de Reni e Izmail) diminuiu para 42% em meio à baixa capacidade de funcionamento dos terminais.

Perspectiva sobre a exportação do óleo de girassol

De acordo com estimativa preliminar da APK Inform, em caso de liberação dos portos antes do início da nova temporada, a Ucrânia poderá exportar 4,6 milhões de toneladas de óleo de girassol no ano comercial de 2022/23 (5% a mais que 2021/22, mas o segundo mais baixo desde 2015/16, após 2021/22).