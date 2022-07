Família de menina morta diz que mãe ouvia vozes e já buscava ajuda médica

O quadro psicológico da mãe que tirou a vida da filha de 3 anos já era motivo de preocupação, afirma a família. Em entrevista à TV Cidade, a irmã da mulher, presa em flagrante após a morte da criança, disse que um dia antes ela teria buscado atendimento médico em um postinho de Saúde na região onde mora, no bairro Pedra 90, em Rondonópolis-MT.

“Ela me ligou às 2 h de sábado para domingo, pedindo para ir à minha casa. Ela dizia que estavam perseguindo-a, que queriam matá-la e se eu poderia cuidar da filha de 3 anos [caso fosse morta]”, relata a irmã, afirmando que ainda no final de semana, a mulher teria ficado na casa mãe, mas que ontem (11), já em casa, teve novamente surtos psicóticos e, por mais uma vez, pediu ajuda. “Minha mãe ficou com ela e depois foram até o postinho em busca de atendimento, mas lá souberam que não tinha vaga e que precisariam fazer um agendamento”.

Ainda na segunda-feira, a mulher e os dois filhos retornaram para casa da mãe dela, já que estava instável. “Cheguei a falar com um amigo que é da Saúde, pois sabemos que pelo postinho precisaríamos de um encaminhamento”, afirma a irmã, reforçando que família entendia a gravidade da situação psicológica que estava a mulher, que continuava dizendo ouvir vozes de ‘pessoas que queriam matá-la’.

Segundo a tia dos menores, antes da criança ser encontrada morta, o marido da mãe tinha ido, ainda na madrugada, na unidade de Saúde do bairro Santa Laura para pegar uma ficha para enteada. “Mas hoje cedo, pela mídia, eu vi que infelizmente não tive tempo de ajudá-la”.

Em nota, a prefeitura de Rondonópolis afirmou que uma equipe foi designada para atender a mulher, que no momento está presa na Cadeia Feminina. Leia, na íntegra, a nota encaminhada:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a família foi na unidade de saúde do Pedra 90, perguntou do fluxo para ser encaminhado para um psiquiatra, mas não relatou surto. Na unidade do Pedra 90 não há falta de médico.

Vale ressaltar que surto é uma urgência psiquiatra e a porta de entrada é Samu e UPA. A equipe de saúde mental do município esteve hoje (12) no presídio para fazer o acolhimento de Clélida Silva e tomar as providências cabíveis.