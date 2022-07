Fecomércio-MT qualificará jovens de Rondonópolis com o ‘Programa Empregar’

Após realizar a qualificação de dezenas de jovens em Cuiabá e Várzea Grande para o mercado de trabalho, o ‘Programa Empregar’, do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, chega a Rondonópolis nos próximos dias 21 e 22 de julho. A inscrição para os jovens, de 16 a 20 anos de idade, é gratuita e pode ser feita pelo link na bio do Instagram da Fecomércio-MT.

Serão dois dias de programação com especialistas que abordarão temas sobre varejo e empreendedorismo, além de testes de comportamento para melhor inseri-los no mundo do trabalho. O evento, que será realizado no Espaço Cultural do Sesc Rondonópolis, é promovido em parceria com o sindicato patronal do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincomroo).

O superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, ressalta o êxito do programa realizado na região metropolitana de Cuiabá e sua necessidade de expansão para outros municípios do estado.

“O Empregar encaminhou dezenas de jovens qualificados para empresas do varejo, suprindo parte da demanda por mão de obra em diversas empresas. Agora queremos expandir nossa atuação para outras regiões e, com isso, contribuir cada vez mais para o bom desenvolvimento do setor em todo o estado”.

Ao término do evento, os jovens vão receber certificados e, os selecionados para as vagas, receberão uma carta de encaminhamento às empresas parceiras do programa.

A ampliação para outros municípios ocorrerá concomitantemente com o projeto itinerante ‘Movimenta’, também realizado pelo Sistema Comércio no estado, que tem levado de forma gratuita atividades de lazer, saúde, educação e de capacitação para a população de outras regiões do estado, por meio da Fecomércio, Sesc, Senac e IPF Mato Grosso.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destaca as inúmeras ações realizadas pelas entidades que compõem o Sistema no estado. “Estamos retomando projetos que estavam suspensos devido à pandemia e, ao mesmo tempo, implementando outros para melhor atender tanto a sociedade quando o empresariado mato-grossense”, conclui.