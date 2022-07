Flamengo brilha no Campeonato Brasileiro, massacra adversário e faz goleada

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo teve atuação espetacular e venceu o Juventude pelo placar de 4 a 0.

Com o resultado, o Rubro-negro chegou aos 27 pontos na tabela de classificação e segue crescendo para ingressar no G-6 da competição. O Papo, que segue em situação delicada na temporada, ocupa a última colocação, com apenas 13 pontos somados.

O primeiro gol do confronto saiu logo aos cinco minutos de partida. O Flamengo construiu boa jogada pela direita e Arrascaeta cruzou na cabeçça de Pedro, que superou a marcação e cabeceou para o fundo do gol.

Poucos minutos depois, aos 12, Pedro anotou seu segundo tento na partida. Novamente após cruzamento pela direita, desta vez de Everton Ribeiro, o camisa 21 subiu nas costas da zaga e não deu chances ao goleiro César com forte conclusão de cabeça.

O jogo aéreo foi a principal arma do Rubro-negro no duelo. Cinco minutos mais tarde, aos 17, a equipe comandada pro Dorival Júnior trocou passes pelo lado direito e Gabriel cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que apenas deslocou com toque sutil.

Estreia com brilho

Na volta para a segunda etapa, logo no intervalo, o técnico Dorival Júnior promoveu a entrada do atacante Everton Cebolinha, que atuou em sua posição de ofício, pelo lado esquerdo. Foi dele a assistência para o gol do jovem Lázaro, aos 40 minutos, que deu números finais ao confronto no Mané Garrincha.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (24) para encerrar o primeiro turno diante do Avaí, fora de casa, às 11h (de Brasília). O Juventude, por sua vez, volta ao Alfredo Jaconi para enfrentar o Ceará, no mesmo dia, às 16h.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 4 x 0 Juventude

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: quarta-feira (20/7), às 20h30h

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camillo (FIFA/MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Gols: Pedro 5’/1ºT e 12’/2ºT, Everton Ribeiro 17’/1ºT e Lázaro 40’/2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Gabriel e Thiago Maia (Flamengo) / Ricardo Bueno e Pitta (Juventude)

Cartão vermelho: Jadson (Juventude)

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vitinho), Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta; Gabriel (Lázaro) e Pedro (Everton Cebolinha). Técnico: Dorival Júnior.

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima (Jean), Jadson, Paulo Henrique (Guilherme Parede) e Marlon (Elton); Ricardo Bueno (Pitta) e Edinho (Capixaba). Técnico: Umberto