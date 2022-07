Fluminense bate recorde de tempo sem sofrer gols no Brasileirão

Com o gol sofrido aos 48 minutos do segundo tempo, o Flu fechou uma sequência de 495 minutos sem ver suas redes balançarem. A última vez havia sido no dia 11 de junho, na derrota por 2 a 0 para o Atlético Goianiense, sendo que o segundo gol foi aos 45 minutos.

Desde então, somam-se os 45 minutos do segundo tempo daquele jogo, mais os 90 minutos dos duelos contra o América Mineiro, Avaí, Botafogo, Corinthians e Ceará. Isso ajudou o clube carioca a chegar aos seis jogos invicto (somando a vitória sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil).

O recorde anterior era de 2020, quando a equipe ficou 452 minutos sem ser vazada, entre as rodadas 31 e 36, sob o comando de Marcão. Se abrirmos o leque para todas as edições do Brasileirão, o recorde é de 621 minutos sem ser vazado, alcançado em 1975.