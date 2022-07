Foi chamado para uma entrevista? Saiba como impressionar no processo seletivo

É comum que, no decorrer de um processo seletivo, candidatos procurem diversas maneiras de impressionar os recrutadores. Em meio ao marasmo empregabilístico no Brasil, com mais de 11 milhões de desempregados (segundo dados do IBGE), é natural que pessoas busquem por maior preparo na hora de realizar uma entrevista e conquistar a tão sonhada vaga de emprego.

Esse preparo vai além das convencionais frases prontas encontradas pela internet. Recrutadores com maturidade profissional sabem aprofundar e validar uma entrevista. Segundo Glaucia Nasi, consultora de carreira da Thomas Case & Associados, é necessário estar preparado para falar de suas experiências e competências com segurança, estabelecer um bom contato com o entrevistador, sempre com respostas claras e objetivas.

“Antes de uma entrevista, é indispensável saber a descrição do perfil da vaga para alinhar suas expertises com as necessidades da empresa. É primordial expor sua experiência de forma objetiva, sem modular uma apresentação em linguagem intencionada apenas para causar uma boa impressão”, destaca Glaucia. A profissional em recursos humanos reforça que é importante o candidato contextualizar a sua experiência com a realidade, mencionando cases de maneira pontual.

A consultora de carreiras afirma ainda que existem algumas frases específicas que podem chamar a atenção do entrevistador, levando o candidato a maior chance de êxito. “Quando um candidato deseja demonstrar interesse na vaga, ele pode usar frases como: ‘De acordo com o que conversamos, achei esta oportunidade muito interessante e desafiadora, e acredito que posso contribuir na geração de bons resultados’ ou ‘Agradeço seu contato e fico à disposição se precisar retomar algum ponto sobre minha experiência’, elas podem demonstrar com mais clareza onde o candidato quer chegar”, ressalta a Nasi.

Com isso em mente, a consultora separou algumas frases que podem te ajudar em determinadas situações de uma entrevista:

Frases que podem ser usadas para destacar suas habilidades:

“Acredito que minha experiência pode contribuir com o crescimento da área, porque tenho visão sistêmica e estratégica.”

“Gosto de atuar em parceria, não só com minha equipe, mas também com as demais áreas, porque sei que um trabalho em sinergia proporciona resultados mais efetivos.”

“Desenvolvi processos para reestruturação da área, contribuindo para performance da equipe, redução de custo, ampliei a carteira de clientes, melhorei a qualidade, diminui tempo do processo, desenvolvi fornecedores, reduzi prazos, estabeleci maior integração e proximidade junto aos meus pares, melhorando os resultados.”

Expressões que demonstram conhecimento sobre a empresa:

“Tenho acompanhado o mercado e entendo que o segmento tem demonstrado oportunidades de investimentos ou está retraído, portanto é importante desenvolver planos com ações focados em novas parcerias, produtos e processos customizados.”

“Vejo que os concorrentes se posicionam com estratégias…”

“Há potencial de crescimento junto às regiões ABC.”

“Li uma matéria sobre o setor que dizia…”

Perguntas chaves que podem ser feitas durante a entrevista: