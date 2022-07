Foragido há mais de 20 anos, homem é preso acusado de tentar matar mulher com golpes de martelo

Um homem de 58 anos foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), nesta segunda-feira (18), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, em Rondonópolis (MT). Ele foi preso em uma obra de construção no Bairro Vila Aurora I.

O indivíduo teve a prisão preventiva decretada em razão de no ano de 2001 ter tentado matar uma mulher de 25 anos com golpes de martelo. O crime aconteceu no Bairro Participação II.

Conforme informações, a vítima possui parentesco com familiares do agressor e enquanto dormia na noite do dia 17 de agosto de 2001 foi surpreendida e atingida por golpes de martelo na cabeça. As agressões só pararam após familiares conter o agressor.

A vítima ficou com sequelas decorrentes das lesões sofridas.

Desde a data do fato o agressor era considerado foragido da justiça.