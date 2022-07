Gabi Brandt explica fatura de R$ 377 mil em cartão de crédito: ‘Não paguei tudo sozinha’

Gabi Brandt explicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (7), os gastos excessivos que levaram à fatura de R$ 377 mil no cartão de crédito. Segundo a influenciadora, ela só contou o valor do débito após muitos fãs perguntarem em uma live e disse que não gasta sempre esse valor.

“Tem um monte de gente entendendo que eu eu gasto isso todo mês. Eu não gasto isso todo mês! Esse valor só foi revelado porque eu estava numa live e alguém me pediu um pix, falei da fatura que eu tinha que pagar, pessoal ficou insistindo muito para eu mostrar o valor. Não gasto isso todo mês. Nunca, jamais! Não chega nem perto disso!”, começou.

A influenciadora explicou que fez muitas viagens recentemente e chegou a emprestar o cartão durante o passeio, que fez com familiares, amigos e funcionários. “Nos últimos dois meses a gente viajou muito e na viagem que a gente fez para Disney foram as babás, fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das passagens foi toda no meu cartão. Não significa que eu paguei as passagens de todo mundo”, disse ela.

Segundo Gabi, o cartão dela era o único que estava sendo aceito fora do país, a grande maioria das compras foram feitas no cartão dela, mas ela foi reembolsada pelos amigos. “Nas outras viagens o cartão do pessoal não funcionava fora do Brasil e o meu era único que estava, então tudo que a gente gastou foi no meu cartão. Também não fui eu que paguei a fatura inteira. Ninguém gastou no meu cartão e largou eu pagando tudo”, completou.

Por fim, ela explicou que brincou sobre ter dito antes que “não sabia como ia pagar”. “Galera está achando que gasto isso todo mês. Não tem nem como gastar isso todo mês. Também não paguei minha fatura inteira, tá? Uma boa parte dela. Gastei bastante, mas não paguei tudo. Só pegaram meu cartão emprestado. E outra coisa: que eu fiquei falando que não sei como pagar. É meme, gente. A minha parte eu tinha e a parte das outras pessoas elas me deram o dinheiro.”