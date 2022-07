Gabriel Veron marca e Palmeiras reassume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras entrou pressionado no Allianz Parque, após a perda da liderança para o Atlético-MG. Mas jogando com o apoio do seu torcedor, o Verdão, na noite desta segunda-feira (18) superou o jogo amarrado contra o Cuiabá, por 1 a 0, e reassumiu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos.

A vitória palmeirense teve o gol de Gabriel Veron já na etapa final. O jogo foi válido pela 17ª rodada da competição, com um público de 39.033 pagantes. Agora restam duas para o fim do primeiro turno e o Alviverde já soma 100 gols na temporada – a primeira equipe do Brasil a chegar nesta estatística.

O triunfo do Palmeiras deixou a equipe como a que mais venceu no Campeonato Brasileiro (9), além da melhor defesa (12) e do melhor ataque da competição, com 28 bolas nas redes. Além de um saldo positivo de 16, contra 8, do segundo colocado, que é o Galo.

Maratona de Brasileirão

As equipes seguem também no meio da semana com jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras após assumir novamente o primeiro lugar, sai de São Paulo, para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, às 20h (Brasília), na próxima quinta-feira (21). Já o Cuiabá, joga contra o Atlético-MG, no mesmo dia, porém, uma hora mais cedo, às 19h (Brasília) na Arena Pantanal.

Redenção de Veron

O Palmeiras precisou de muita paciência para vencer os bloqueios do Cuiabá que chegou em alguns momentos ter seis jogadores dentro da grande área defensiva. Por conta disso, Dudu e Gustavo Scarpa foram muito acionados, pela laterais ou mesmo em tabelas com Mayke e Piquerez, participando da fase ofensiva. Porém, quando superavam os defensores, o goleiro Walter aparecia para impedir o gol do Verdão.

Após muita insistência para balançar às redes a seu favor, o Alviverde conseguiu furar o bloqueio do Dourado em jogada rápida entre Mayke e Gabriel Veron, e assim o atacante fez seu segundo gol na temporada e o primeiro dele pelo torneio nacional, aos quatro minutos do segundo tempo.

O atacante do Palmeiras acabou redimindo depois uma semana conturbada, entre o acidente doméstico, que feriu seu pé e o deixou de fora por duas partidas. Depois, já de volta aos treinos, acabou sendo flagrado em uma balada bebendo e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais e chegando ao conhecimento de todos no clube.

Veron acabou sendo multado e pedindo desculpas a todas as lideranças do elenco. Também gerou uma reunião entre as Crias da Academia e a comissão técnica. Abel Ferreira mandou um recado ao jogador e o colocou em dois jogos consecutivos como titular, devido as lesões de Navarro e Rony. Sem contar que, está sendo observado pelo mercado europeu.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá

Local: São Paulo, Allianz Parque

Data e hora: segunda-feira (18/7), às 20h

Público e Renda: 39.033 / R$ 2.103.919,81

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, aos 43′ 1º/T, Murilo, aos 23′ 2º/T e Atuesta, aos 28′ 2º/T (Palmeiras); João Lucas, aos 38′ 2º/T (Cuiabá)

Gols: Gabriel Veron, aos 4′ 2º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Mayke, Danilo, Gabriel Menino (Zé Rafael), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Wesley) e Gabriel Veron (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

CUIABÁ: Walter; Marllon, Joaquim Henrique e Alan Empereur; João Lucas, Rafael Gava e Kelvin Osorio (Pepê), Igor Cariús (Uendel) e Rodriguinho (André); Alesson (Marcão) e Valdivia (André Luís). Técnico: António Oliveira.