Grupo garante construção de Fort Atacadista e novo Shopping em Rondonópolis

Um dos maiores grupos de varejo alimentar do país, o Grupo Pereira confirmou que, após a inauguração do Supermercado Comper, que está em fase final de construção, no centro da cidade, devem ser iniciadas as obras na região do Jardim Tropical, na avenida Goiânia, da loja do tipo atacarejo com a marca Fort Atacadista, que terá anexo um shopping center no conceito “life center” com 140 lojas. O investimento previsto pelo grupo no município é de cerca de R$ 150 milhões e devem gerar mais de 2.300 vagas de empregos diretos.

Representantes do grupo foram recebidos no Palácio da Cidadania, na tarde desta terça-feira (5), para falar sobre o andamento dos projetos no município, pelo prefeito José Carlos do Pátio, vice-prefeito Aylon Arruda, vereador José Felipe Horta, Paulo José Correa e secretários municipais.

O presidente do Grupo, Beto Pereira, comunicou que a loja de varejo Comper, edificado no centro da cidade, na avenida Rui Barbosa, deve ser inaugurado este ano. O empreendimento moderno, com cerca de 12 mil metros quadrados de área construída e com 250 vagas de estacionamento coberto, deve transformar todo o entorno.

“Conforme já anunciamos anteriormente, os investimentos previstos para a cidade serão desenvolvidos em três fases. A primeira é com o Comper no centro da cidade, que está para ser inaugurado ainda este ano e que trará modernidade e o que há de melhor disponível no mercado hoje, promovendo melhorias para aquele local que estava abandonado”, disse o executivo, que preside o grupo que conta com 16 mil funcionários, distribuídos em 90 unidades em quatro estados do país, além do Distrito Federal.

O Fort Atacadista, que atua na modalidade atacarejo, será a segunda fase em seguida será construído o shopping, ambos em uma área de cerca de 50 mil metros quadrados, na avenida Goiânia, na região do Monte Líbano. “Já protocolamos os outros dois projetos, o Fort Atacadista, que vamos acelerar, e o Shopping”, completou Beto Pereira, acrescentando que a reunião na Prefeitura nesta terça-feira foi “fantástica” e enalteceu o apoio que o município tem dado para execução dos projetos do grupo na cidade.

“Quero parabenizar o prefeito José Carlos do Pátio e toda a sua equipe pelo acolhimento que nos deram e a agilidade com que se dispôs para resolver as questões que cabem ao poder público”, destacou Beto Pereira. Ele salientou que o grupo escolheu Rondonópolis para realizar novos investimentos após analisar os números de crescimento da cidade, que é um polo do agronegócio brasileiro. “Queremos participar deste desenvolvimento da cidade e fazer com que cresça ainda mais e seja um bom lugar para se viver, trabalhar e construir histórias”, afirmou.

Durante a reunião, o prefeito José Carlos do Pátio reafirmou que o município é parceiro de quem quer investir na cidade e determinou que se inicie o processo para a desafetação de uma área para construção de duas ruas no entorno da área que irá receber o Fort Atacadista e shopping, visando garantir a segurança viária e o fluxo de veículos na região.

“Estamos atuando em favor das iniciativas que têm como foco trazer investimentos e criar as condições para que a cidade avance. Melhorar o ambiente econômico, gerar emprego e renda são compromissos da nossa gestão”, disse o prefeito, lembrando que o município vem investindo pesado para resolver os problemas de infraestrutura dos distritos industriais da cidade.

O prefeito destacou ainda que os investimentos do Grupo Pereira, que está entre os maiores do ramo alimentício do país, é motivo de orgulho para a cidade e é muito positiva. “É um grande grupo que acredita na cidade e contribuirá com a criação de empregos e oportunidades para a população”.