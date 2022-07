Guinancio faz última sessão ordinária até as eleições de outubro nesta quarta-feira (27)

O vereador por Rondonópolis, Subtenente Guinancio (PSDB), fará nesta quarta-feira (27) sua última sessão ordinária como parlamentar até as eleições de outro. Pré-candidato a deputado estadual nestas eleições, ele confirmou aos colegas da Casa que deixará a cadeira.

Quem assumirá o posto, inicialmente até outubro, será o primeiro suplente e servidor da Casa de Leis, Fabiano Nascimento (PSDB).

Na ordem do dia desta terça-feira (26), o vereador tucano já deu as boas vindas ao suplente. Fabiano foi recebido também pelos demais parlamentares. Sua primeira sessão ordinária como vereador ocorre no dia 3.