HBO Max oferece títulos de graça para não assinantes em julho; confira

A HBO Max divulgou nesta segunda-feira (4) a lista de títulos que estarão disponíveis para as pessoas que não assinam a plataforma. A iniciativa tem o objetivo de trazer possíveis novos usuários para o streaming.

Neste mês, o destaque é o reality original brasileiro The Bridge, que conta com a apresentação de Murilo Rosa. Além disso, os não assinantes também poderão começar a série Irma Vep, criada por Olivier Assayas, e que voltará a contar a história da icônica personagem Irma Vep. Confira quais títulos estarão disponíveis gratuitamente na HBO Max em julho:

The Bridge Brasil

“A produção Max Original do Brasil vai levar você ao limite da adrenalina, já que a meta deste reality é a sobrevivência e convivência. 12 participantes isolados na natureza têm 20 dias para se conhecerem e construírem juntos uma ponte que os levará a um tesouro do outro lado do rio. Se eles conseguirem, deverão escolher quem vai levar o prêmio final.”

Pretty Little Liars

“Em preparação para o reboot Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, que estreia em 28 de julho, conheça como esta história cheia de mistério e intriga começou. Quatro amigas adolescentes: Aria, Emily, Hanna e Spencer, recebem mensagens ameaçadoras de alguém chamado “A” um ano depois do suposto assassinato e desaparição da amiga Alison, a líder do grupo.”

Irma Vep

“A minissérie original da HBO, criada, escrita e dirigida por Olivier Assayas, volta a retratar a icônica personagem Irma Vep. A série segue a Mira Harberg, uma atriz de cinema que chega a Paris para rodar um remake do clássico de 1916, Os Vampiros. Com um escabroso thriller policial como pano de fundo, vemos sua luta conforme as distinções entre ela e a personagem que interpreta começam a se desfocar e a se fundir.”

Gordita Chronicles

“A série vai levar você a 1985, quando Cucu “Gordita” Castelli se despede de seus amigos e parentes de Santo Domingo para se mudar para Miami com sua família. A vida nos Estados Unidos não é o que imaginavam, mas os Castelli estão decididos a enfrentar este novo e estranho mundo, com a extrovertida Cucu vivendo a experiência de ser imigrante com humor e valentia (e algumas decisões questionáveis). Gordita Chronicles é uma série divertida sobre a maturidade, a família, as oportunidades, o amor, a resiliência e o desafio ao status quo ao ir em busca do “sonho americano”.