Homem deixa máquina de cartão em cima de balcão e tenta aplicar golpe em Posto de Combustível

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentar aplicar um golpe com a máquina de cartão, na noite desta terça-feira (26), em um Posto de Combustível, no Centro, em Rondonópolis (MT). Ele deve responder pelo crime de estelionato.

A funcionária do estabelecimento disse para os policiais que o suspeito havia deixado a maquininha de cartão em cima do balcão de atendimento do comércio com a intenção de que as vendas efetuadas fossem feitas na maquininha dele. Desta forma, os valores passados iriam diretamente para a conta do indivíduo.

Tempos depois, o suspeito voltou no local alegando ter deixado a maquininha e disse que gostaria de pegar o objeto de volta.

Diante dos fatos, a PM foi acionada e o indivíduo encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

Imagens da câmera de segurança devem auxiliar na investigação.