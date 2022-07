Homem é esfaqueado no pescoço em praça pública e socorrido pelo Samu

Um homem não identificado foi esfaqueado no pescoço na noite desta sexta-feira (01), em um praça que fica região central de Tangará da Serra-MT.

Após um desentendimento a vítima foi golpeada e o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local encontrou a vítima com muito sangramento na região do pescoço.

Apesar das circunstâncias, a vítima estava consciente e relatou que é morador de Barra do Bugres e a facada foi devido uma tentativa de assalto que sofreu.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar e o suspeito ainda não foi localizado.