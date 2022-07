Homem é preso suspeito de cultivar mudas de maconha em telhado de quitinete

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) em uma quitinete no bairro Jardim Rondônia, neste domingo (17), em Rondonópolis (MT). Ele é suspeito de cultivar maconha no telhado do imóvel. A PM apreendeu 3 vasos com 6 mudas de entorpecente.

A Polícia recebeu uma denúncia informando que o morador de uma quitinete estava cultivando maconha no telhado.

As guarnições compareceram ao local e encontraram os vasos de plantas de maconha no telhado e ainda 1 invólucro de plástico contendo uma substância aparentando ser maconha.

O suspeito estava na quitinete e foi preso.

Após checagem e fiscalização foi constatado que o indivíduo possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas e uso de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado juntamente com os vasos apreendidos para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.