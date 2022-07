Homem invade casa, estupra mulheres e foge com calcinha de uma das vítimas

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir uma casa, roubar e estuprar duas mulheres, na noite desta quarta-feira (27), no Bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá (MT). O indivíduo fugiu levando dinheiro e peças íntimas das vítimas, mas acabou preso após ser encontrado escondido em um matagal.

A PM apreendeu uma arma artesanal, uma faca do tipo peixeira e recuperou o dinheiro roubado, um short e a calcinha de uma das vítimas.

Conforme informações que constam no Boletim Ocorrência (BO), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de um roubo a mão armada. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram as vítimas na esquina da rua informando sobre o estupro.

As mulheres relataram que o homem invadiu a casa em posse de uma arma e ameaçou explodir a cabeça de uma das vítimas caso ela gritasse. Na sequência, o indivíduo fez a vítima chamar a outra mulher que estava na casa e ainda mandou ela amarrar o homem que também estava na propriedade.

O indivíduo roubou a quantia de R$ 600 e levou as duas mulheres para um dos quartos, onde foram rendidas, amarradas e estupradas.

Ainda conforme informações, enquanto o suspeito vestia a roupa, as vítimas conseguiram correr para a rua gritando por socorro.

O homem fugiu. A PM foi acionada e conseguiu localizar o indivíduo durante rondas. Ele estava escondido no matagal de um terreno baldio.

O indivíduo resistiu à prisão e precisou ser rendido.

O dinheiro roubado das vítimas foi encontrado em uma bolsa que estava com o suspeito.

A PM ainda apreendeu a arma artesanal e a faca. Com ele a PM também encontrou um short e uma calcinha.