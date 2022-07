Homem não aceita fim de relacionamento e agride ex companheira com atual namorado

Uma mulher e seu atual namorado foram agredidos pelo ex da vítima na noite de quinta-feira (07), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada com informações que estaria acontecendo um ato de violência doméstica.

De acordo com a vítima, ela estava chegando na residência quando foi abordada por seu ex companheiro, e ele, tomado de ira por não aceitar o fim do relacionamento, a agrediu e atropelou o seu atual namorado que estava sobre a motocicleta.

O namorado da vítima fugiu a pé após ser atropelado e o suspeito correu atrás. Os dois tomaram rumo ignorado.

A mulher estava com um ferimento na costela e em uma das mãos.

Até o horário da confecção do BO nem o suspeito, nem o namorado da vítima foram encontrados.