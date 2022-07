Inflamando sessão, Valtenir sugere “truque” de prefeito em insegurança jurídica que empata aprovação de projeto

A reportagem do portal AGORA MT segue acompanhando a tramitação do projeto de Lei de autoria do Poder Executivo de Rondonópolis que reajusta o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) no município. Quem também acompanhou a chegada da proposta na Casa de Leis durante a sessão ordinária da Câmara desta quarta-feira (20) foi o deputado federal Valtenir Pereira (MDB), autor do texto da Emenda Constitucional (EC) promulgada em maio pelo Congresso. Durante boa parte da sessão, o parlamentar permaneceu no Plenário junto a parte dos trabalhadores e inflamou o lime no Legislativo. No fim, o projeto, mais uma vez, foi retirado da pauta de votação.

O termo “inflamando” foi utilizado pelo líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD). Este foi o segundo adiamento da tramitação na Câmara. Contra o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), Valtenir subiu o tom e sugeriu “truque” do prefeito na insegurança jurídica que segue empatando votação no Plenário. O ponto de discórdia se refere à incorporação dos percentuais de insalubridade e outros benefícios pagos aos profissionais ACS e ACE. Os pagamentos mensais, diz a EC, competem aos cofres da Prefeitura.

A reportagem já havia adiantado o assunto. A Norma Regulamentadora (NR) 15 define que existem 3 graus de insalubridade e que cada nível dá direito a um percentual de compensação diferente. Para atividades insalubres em grau mínimo, o trabalhador tem direito ao adicional de 10%; em grau médio a 20%; e em grau máximo tem direito ao adicional de 40%. Do piso, o texto da EC 120/22 prevê o piso salarial nacional de dois salários mínimos -equivalente hoje a R$ 2.424- aos ACS e ACE.

Dos pagamentos municipais, a assessoria da comunicação do Paço Municipal publicou um texto antes da chegada do projeto de Lei na Câmara. De acordo com a matéria, o “município terá que pagar por cerca de 33% dos valores”. O percentual, explica, se refere justamente às incorporações. “O município vai bancar todos os compromissos financeiros patronais, e ainda pagamento do 13º salário, 1/3 das férias, além do plano de saúde e licença maternidade. No caso dos ACEs, por exemplo, no período de um ano o governo federal vai investir em Rondonópolis cerca de R$ 4 milhões com os salários e o município terá de arcar com cerca de R$ 3,5 milhões em valores patronais, bonificações e outros deveres”, argumenta.

Nesta semana, conforme apurou a reportagem, prefeito e sindicato das categorias sentaram para uma tentativa de acordo, que previa o pagamento linear de 20% a título de insalubridade aos ACS e ACE. A proposta, porém, não foi aceita.

DINHEIRO NA CONTA

Do repasse federal, também como o adiantado pelo portal AGORA MT, desde o último dia 8 o dinheiro da União está na conta do município, para o pagamento retroativo dos ACS e ACE desde a folha salarial referente ao mês de maio (data da promulgação da EC). Da retroatividade, a diferença salarial corresponde a R$ 874, diferença do atual piso (R$ 1.550) para o novo aprovado na EC.

Ao sugerir o “truque”, Valtenir lembrou uma reunião convocada pelo prefeito no auditório da Prefeitura, ainda em junho, que envolveu os profissionais das categorias. “Naquele dia, o prefeito pegou o microfone e me ‘trucou’. Disse que o município dando reajuste e que queria a garantia de que nós enviaríamos o dinheiro federal. Pois bem, eu cumpri com a minha parte. No dia 8 o dinheiro chegou. Então agora eu é que quero trucar, pois se ele [prefeito] não cumprir com a parte dele, o truco foi, na verdade, um truque”.

O recurso federal, do Ministério da Saúde, chegou aos cofres municipais referente ao pagamento retroativo aos ACS e ACE desde a folha de maio, mas não com a complementação.

Abono

Ainda em maio, então sem a garantia do repasse federal mesmo após a promulgação da EC, o Município de Rondonópolis encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de Lei que concede complemento salarial aos 408 Agentes Comunitários de Saúde e aos 184 Agentes de Combate a Endemias do município. Conforme o acordado entre Poderes e categorias, ACS e ACE passaram a receber um complemento salarial no valor de R$ 1 mil, em duas parcelas, a título de abono. No início do ano, o primeiro reajuste foi de 7% na comparação com o salário base de dezembro de 2021, com a previsão de ajustar em mais 4% ao longo dos meses. Os salários passaram de R$ 1.550 para R$1.658,50 e, em junho, chegaram a 1.720,20.