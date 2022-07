Influencer viraliza ao mostrar seu vestido de noiva de apenas R$ 20

A jovem Jillian Lynch, que mora em Dallas, nos Estados Unidos, causou furor nas redes sociais depois de mostrar o lindo vestido que usaria no dia de seu casamento – e que custou menos de 4 dólares, o equivalente a cerca de R$ 20.

Com mais de 54 mil seguidores no TikTok, Jilly, como é chamada, exibiu aos seus seguidores o modelo chique e minimalista, com tecido ligeiramente brilhante, que fez ainda mais sucesso no grande dia.

Tudo começou quando, um mês antes do casório, Jilly fez um post explicando que deu uma passada por vários brechós, em Ohio, nos Estados Unidos, para garimpar roupas e acessórios para seu casamento.

Então, ela acabou achando um vestido estilo Reyna Maxi, de Camila Coelho, que estava novo em folha, até mesmo com as etiquetas. E o melhor: na promoção, custou apenas 3,75 dólares, o equivalente a R$ 20.

Depois de experimentar o vestido, Jilly ainda não estava completamente convencida do modelo para seu dia especial, e acabou perguntando a opinião dos seguidores em suas redes sociais. Muitos aprovaram o look, mas alguns acharam que ela deveria escolher outro.

Porém, ela acabou se afeiçoando ao vestido e, além da peça, a produtora de conteúdo digital encontrou um par de sapatos da Visanze Collection por 8 dólares, o equivalente a R$ 43 (sim, os calçados custaram mais do que o vestido).

Em maio, o grande dia finalmente chegou e Jilly exibiu o lookinho completo, com vestido e sapatos, que saiu por apenas 11,75 dólares, pouco mais de R$ 60.

A influencer contou que, além do valor gasto com as peças, ela ainda pagou 110 dólares, cerca de R$ 588 reais, em ajustes. Mesmo assim, o custo total de seu look para o casório ficou abaixo dos 125 dólares (cerca de R$ 670).

“Certeza que as flores do meu penteado foram mais caras que isso”, disse ela, referindo-se às florzinhas brancas que enfeitaram seus cabelos no casamento.

Desde que postou esses vídeos no TikTok, Jilly já teve mais de 2 milhões de curtidas e recebeu inúmeros elogios e cumprimentos sobre como ela estava linda na hora de dizer o sim.

Segundo informações do Good Morning America, a influencer tem o costume de postar as preciosidades que encontra nos brechós norte-americanos, tudo para montar visuais cheios de estilo – e sem gastar muito.