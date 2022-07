Influenciadora compra carro de luxo avaliado em mais de R$ 600 mil e bate no mesmo dia

Ingrid Ohara passou por um perrengue daqueles nesta semana. A influenciadora, que conta com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, realizou seu sonho de comprar um carro de luxo, mas a situação saiu do controle e ela acabou batendo o veículo no mesmo dia.

Em um vídeo bem-humorado compartilhado em suas redes sociais, a apresentadora contou que havia escolhido cada detalhe do automóvel, da marca Land Rover, modelo Discovery, avaliado em mais de R$ 600 mil.

A concessionária entregou o carro em sua casa, mas quando ela saiu com amigos para comemorar a nova aquisição acabou se descontrolando devido à euforia e bateu o veículo em outro.

Apesar do desastre, ninguém se machucou, porém ela saiu com o prejuízo de ter que consertar seu automóvel e o do outro condutor atingido.