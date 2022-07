Inscrições para cavalgada seguem até dia 05 de agosto

As inscrições gratuitas para a 34ª Cavalgada da Exposul já estão abertas em seis pontos diferentes. O evento será no dia 06 de agosto, às 8h, em Rondonópolis e será a abertura do maior evento de agropecuária do Centro-Oeste.

Os pontos de inscrições são Casa Jardim (centro), Rancho Country (Vila Operária), TXC no Rondon Plaza Shopping, Selaria Jaciara (centro), Paint Horse Conveniência (bairro Santa Cruz) e West Country (centro). Para fazer a inscrição o participante precisa apenas de seu documento pessoal (menores de idade precisam de assinatura dos pais ou responsáveis).

Sobre os exames e documentação sanitária dos animais que devem ser apresentados APENAS NO DIA DA CAVALGADA (06/08), os organizadores orientam os participantes que procurem um veterinário credenciado no INDEA o mais cedo possível.

Para equinos e muares, é necessário apresentar a carteira de vacina do animal, com 02 (duas) doses de vacina contra influenza equina, a GTA (guia de trânsito animal emitida pelo INDEA), e apresente também os exames negativos para doença do mormo e anemia infecciosa. Para os bovinos basta apenas a apresentação da Guia de Trânsito Animal.

Com relação ao percurso de aproximadamente 9 km, o organizador do evento, Mateus Araújo, explicou que será de acordo com os anos anteriores. Tendo largada no início da Avenida Fernando Corrêa, às 8h, descendo até a Praça Brasil; em seguida as comitivas passarão pela Praça dos Carreiros, rua Rio Branco, Mercado Aurora, Avenida Lions Internacional, Shopping Rondon e em seguida entrarão na Avenida Governador Júlio Campos, onde o trajeto será finalizado ao lado do mercado Tropical Center.

Para tirar mais dúvidas sobre a 34º Cavalgada da Exposul, o interessado pode entrar em contato pelo telefone (66) 99234-6185 e falar diretamente com o organizador.