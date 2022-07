Inscrições para concurso audiovisual em Rondonópolis terminam dia 30

Terminam dia 30 de julho as inscrições para o 1º Concurso Audiovisual e Educação Socioambiental, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística de Rondonópolis, em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), representada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) “Estamira Gomes de Sousa”. Com o tema “Por um grito, eu canto: alternativas socioambientais para Rondonópolis”, a iniciativa premiará nove produções locais de curtas-metragens amadores.

O objetivo do concurso é incentivar a sociedade rondonopolitana a refletir sobre agravos ambientais e construir, sob um olhar original, propostas práticas de curto, médio e longo prazos, que influenciem iniciativas voltadas à despoluição e proteção dos rios e córregos urbanos, preservação de nascentes, que alerte para os perigos da deposição irregular de lixo, queimadas urbanas, supressão irregular de vegetação, maus-tratos e abandono de animais, terrenos baldios, poluição em todas as suas formas, inclusive visuais etc.

O edital (acesse aqui) tem como foco a realização de curtas-metragens amadores autorais, que tratem do tema Educação Socioambiental. A ideia é propor ações, alternativas de enfrentamento, soluções ou ampliações comprometidas com a defesa do direito de bem-viver da coletividade e com a transformação de Rondonópolis em um município com destacadas práticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de sua população.

As inscrições podem ser individuais ou coletivas, com até cinco integrantes. Os vídeos devem ser produzidos com o celular, na modalidade documentário e/ou ficção, com duração mínima de dois minutos e máxima de dez minutos, gênero livre. Os interessados em participar devem residir em Rondonópolis e pertencer a uma das três categorias: I – Sociedade Civil e Professor de Educação Básica; II- Estudantes do Ensino Médio ou III- Estudantes Universitários. São R$150 mil em prêmios, sendo R$ 30 mil para o primeiro lugar de cada categoria, R$ 15 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.