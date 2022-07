Abertas desde junho, as inscrições para os Cursos Integrados ao ensino médico do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) seguem abertas até o dia 11 de setembro. A inscrição deve ser feita pelo site do Instituto e tem uma taxa de R$ 50.

No campus avançado de Tangará da Serra são ofertadas 70 vagas, divididas em 2 cursos. Confira abaixo uma entrevista com o diretor do campus, Gilcélio Peres, e saiba mais: