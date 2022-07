Inscrições para processo seletivo vão até 15 de julho no site da Prefeitura

A Prefeitura de Jaciara abriu as inscrições (acesse aqui) para o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2022, que tem como objetivo preencher uma vaga para o cargo de visitador, para atuar, por tempo determinado, no Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Segundo o edital, estão aptos a participar os candidatos com ensino médio completo.

Caso aprovado, o profissional exercerá suas atividades em jornadas de 40 horas semanais de trabalho, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.212,00.

Inscrições – Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 15 de julho de 2022, sexta-feira, via portal da Prefeitura (www.jaciara.mt.gov.br). Basta preencher a ficha de inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Avaliação – Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para o dia 7 de agosto de 2022. A prova abordará as disciplinas de língua portuguesa e matemática.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.