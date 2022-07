Instagram garante que não mostrará quem visitou determinado perfil

Na última semana de junho, os usuários do Instagram se assustaram com uma suposta atualização que seria implementada na plataforma. Nela, seria possível visualizar quem visitou o seu perfil. Assim como acontece no LinkedIn, por exemplo, ou ocorria no finado Orkut. Mas isso é mentira.

O rumor começou a circular no Twitter na última quarta-feira, 29 de junho. O maior temor de todos era que teriam sua privacidade violada. A hipótese de essa atualização realmente existir ficou mais forte após circular um print de um usuário que estaria incluído na fase de testes da nova ferramenta.

Para os mais detalhistas, porém, é possível perceber que a fonte utilizada para informar as supostas visualizações é diferente da que é usada pelo aplicativo para dizer quem curtiu publicações, por exemplo, demonstrando que se trata de uma montagem.

A mentira começou a circular ao mesmo tempo em que o Instagram promoveu uma atualização para corrigir erros e melhoria de desempenho. O que fez o assunto ser ainda mais difundido nas redes.

O MonitoR7 e a editoria de Tecnologia e Ciência do R7 pediu à plataforma que se manifestasse a respeito do assunto. Em nota, a assessoria de imprensa do Instagram diz: “Informamos que os rumores sobre o Instagram mostrar as pessoas que visitaram o perfil na aba ‘Atividade’ não são verdadeiros”.

Mesmo assim, a notícia falsa preocupou os usuários, que, sempre com humor, repercutiram suas opiniões no Twitter.