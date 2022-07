Irmãs morrem após serem esfaqueadas por primo

Duas irmãs morreram após serem esfaqueadas pelo primo no interior de uma comunidade em Francisco Morato, na Grande São Paulo, na manhã de quarta-feira (6). Uma terceira mulher também ficou ferida.

O crime ocorreu na casa de uma das vítimas, Tarciana Nascimento, de 40 anos, localizada na rua 44, por volta das 6h23.

Ela estava com as filhas gêmeas de 9 anos e a irmã Eliana no imóvel, quando o primo apareceu. Segundo informações da repórter Priscilla Doroche, da Record TV, ela não permitiu a entrada do homem.

O homem invadiu a casa e atacou Tarciana com uma faca. Enquanto isso, Eliana saiu da casa para pedir ajuda, mas também foi perseguida pelo agressor. Primeiro, o primo a golpeou com um pedaço de madeira e, em seguida, com a faca.

Os vizinhos ouviram os gritos das crianças e perceberam a movimentação, por isso ligaram para a Polícia Militar e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia do município, onde não resistiram aos ferimentos e morreram.

Durante a fuga do agressor, uma terceira mulher, amiga da família, também foi esfaqueada. Ela foi socorrida e levada a um hospital da região e não corre risco de morte.

Como o agressor fugiu pelo telhado da casa, o Águia 1, do Grupamento Aéreo de Polícia Militar, chegou a ser acionado para auxiliar nas buscas.

Após alguns minutos, ele foi localizado e preso em flagrante em uma rua próximo ao local do crime. Ele também foi levado para a Santa Casa, onde permanece sob escolta.

O caso foi registrado na delegacia de Francisco Morato.