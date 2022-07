Juvam de Rondonópolis realiza 12º Veterinário Solidário neste sábado

O Juizado Volante Ambiental (Juvam) da Comarca de Rondonópolis realiza neste sábado (30 de julho) o 12º Veterinário Solidário, destinado a atender animais (cães e gatos) de famílias de baixa renda do município. A ação ocorre das 13h30 às 16h30 na Escola Estadual Francisca Barros Carvalho, na Avenida Pastor José Francisco da Sila, Vila Olinda II.

A iniciativa é da juíza da Vara do Meio Ambiente e coordenadora do Juvam de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini, em conjunto com a Organização não Governamental (ONG) Cantinho Animal.

Dez médicos(as) veterinários(as) de clínicas locais atenderão gratuitamente os animais. Haverá vacinação antirrábica, exame para leishmaniose e cadastro para castração, além do fornecimento de medicamentos para cães e gatos.

“O veterinário faz a consulta no local e, dependendo do caso, a pessoa leva o medicamento animal para tratamento continuado, como antibiótico, anti-inflamatório, vermífugo e carrapaticida. O Centro de Zoonoses também é parceiro e vai levar a vacina antirrábica, a coleta para exame de leishmaniose e o cadastramento para castração de animais”, explica a gestora administrativa do Juvam, Márcia Meloto.

Também são parceiros do evento a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estará com equipe para fazer a distribuição de mudas.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição das imagens: Arte quadrada com fundo verde claro. No topo está escrito 12º Veterinário Solidário, na cor amarelo escuro. Abaixo está a descrição dos serviços oferecidos: Clínica para cães e gatos; exame de leishmaniose; vacinação antirrábica e cadastro para castração. Também informa a data, local e horário do evento. E abaixo, do lado esquerdo, está a foto de um gato, do lado direito, a de um cachorro, onde ambos olhar para cima. No rodapé da arte estão as artes dos parceiros da ação: Cantinho Animal; Juvam de Rondonópolis, Poder Judiciário de Mato Grosso, Polícia Militar – Batalhão Ambiental e Governo de Rondonópolis – Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente.