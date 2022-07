Karatecas de MT se destacam no Campeonato Nacional e se classificam para o mundial

Os atletas de Mato Grosso se destacaram no Campeonato Nacional de Karatê-Dô Tradicional CKTB/WTKF, que ocorreu de 14 a 17 de julho, no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. Ao todo, a competição reuniu 600 atletas, sendo 300 apenas de Mato Grosso. O grande evento de artes marciais também serviu de seletiva para o Campeonato Mundial, que será realizado em Natal (RN), de 18 a 23 de Outubro.

E Mato Grosso estará bem representado na competição internacional, com atletas de alto nível que foram medalhistas no campeonato nacional. Para se ter uma ideia, no resultado geral, o Estado ficou em primeiro lugar tanto em equipes e duplas (Federações) quanto nas disputas individuais (Associações/Academias).

Nas individuais, o grande destaque ficou para os atletas da Associação Shotokan, que ganharam o maior número de medalhas durante o campeonato, com uma pontuação total de 391 pontos. Em segundo lugar, também de Mato Grosso, vem a Seishin Academia (113 pontos), seguida da Associação Dojô Gomes (78 pontos), composta de karatecas do estado de Goiás.

Na classificação geral Mato Grosso também ficou em primeiro lugar, com um total de 326 pontos conquistados pelas equipes e duplas, durante a competição. Em segundo vem Paraná (114 pontos) e em terceiro o estado do Rio Grande do Norte (111).

José Humberto de Souza, presidente da Associa ção Shotokan, avaliou como muito positivo a realização do campeonato em Cuiabá. Ele ressaltou que foi um evento esportivo “que movimentou o universo de karatecas e seus familiares, mostrando que esta arte marcial é para todas as idades, somando saúde e diversos ensinamentos filosóficos aos atletas e a todos que participaram”, disse, ao agradecer mais uma vez ao Governo do Estado e demais apoiadores e patrocinadores do evento.

Com o sucesso da competição nacional, Humberto destaca que os atletas de Mato Grosso já iniciaram a preparação para o Campeonato Mundial, que ocorrerá daqui há três meses em Natal.