Licenciamento de veículos com placa final 7 deve ser pago até dia 31 de julho

Os proprietários de veículos com placa final 7 têm até o dia 31 de julho para pagar o Licenciamento 2022. A taxa pode ser emitida no site do Detran-MT, na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.

Após o pagamento da taxa, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pode ser emitido em formato digital (arquivo em PDF) ou impresso em papel comum, pelo site do Detran, em qualquer lugar que o cidadão tenha acesso à internet e impressora.

O Licenciamento em papel moeda, o antigo “verdinho”, não é mais emitido pelo Detran há mais de dois anos. A nova versão do documento é de caráter definitivo e possui o mesmo valor jurídico do antigo, com autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à base nacional de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O Detran-MT reforça que para licenciar o veículo e transitar de forma regular, é preciso quitar todos os débitos pendentes como IPVA, taxa de licenciamento, possíveis multas de trânsito, além da regularização de pendências administrativas ou jurídica, caso o veículo tenha.

Por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Economia, há dois anos não está sendo mais cobrado o seguro DPVAT.