Luva de Pedreiro assina ‘maior contrato da carreira’ e comemora nas redes sociais

O jovem influenciador Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, comemorou nas redes sociais a assinatura do maior contrato de sua carreira. O tiktoker não deu detalhes sobre o acordo, mas disse que estava em São Paulo na segunda-feira (25) para firmar o compromisso.

“Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu!”, afirmou.

Esse é o primeiro contrato firmado por Luva de Pedreiro em parceria com Falcão, lenda do futsal. O jovem, antes agenciado por Allan Jesus, com quem entrou em litígio, está desde o fim de junho com o ex-jogador.

E, além de comemorar a assinatura de um novo contrato comercial, Iran Ferreira celebrou um feito impressionante. O baiano alcançou a marca de quase 5 milhões de visualizações em um story.

“Galera, vim agradecer a vocês esses quase 5 milhões de visualizações nos stories. Todo dia minha tropa acompanhando… Receba! E vem notícia aí magnífica, sensacional. Graças a Deus, pai. É a tropa”, disse o entusiasmado Luva de Pedreiro.