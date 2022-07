Macacos sequestram bebê de quatro meses e o jogam do telhado de prédio de três andares

Um grupo de macacos sequestrou uma criança de quatro meses e a jogou do telhado de um prédio de três andares, na Índia.

O caso triste e chocante ocorreu na vila de Dunka, na região de Uttar Pradesh, norte do país. Segundo o jornal Times of India, Nirdesh Upadhyay estava no terraço de casa com a esposa e o filho, na noite de sexta-feira (15), quando foi cercado pelos macacos.

O casal tentou espantar os animais, sem sucesso. Enquanto corria para dentro de casa para fugir deles, Nirdesh tropeçou e deixou a criança cair.

Segundo o jornal, antes de um dos dois conseguir pegar a criança novamente, um dos macacos agarrou o bebê pela mão e a jogou do telhado. Os pais desceram ao térreo, em desespero, chegaram a acudir o filho, mas ele morreu antes da chegada de médicos.

Policiais locais investigam o incidente, principalmente o envolvimento dos símios (provavelmente da espécie rhesus, comum na região). Segundo autoridades de conservação, a região de Uttar Pradesh é bastante conhecida pela presença de macacos, que atacam com frequência animais e crianças.

Nos últimos anos, moradores passaram a construir casas com proteções especiais contra os símios. Além disso, os primatas aprendem atividades complexas, como uso de armas e veículos