Mãe é presa suspeita de cometer maus tratos contras filhas de 1 e 2 anos em Rondonópolis

Uma mãe foi presa em flagrante nesta quarta-feira (27), por suspeita de lesão corporal e maus tratos contra suas duas filhas de 1 e 2 anos, o caso aconteceu no bairro Jardim Rondônia em Rondonópolis-MT.

Através de denúncia que uma mãe estaria agredindo suas crianças com carregador de celular, a Policia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios de e a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município, averiguaram e constataram a veracidade dos fatos.

Diante das circunstâncias, a suspeita foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal e maus tratos.

A mulher tentou resistir a prisão, porém sem êxito, vale ainda ressaltar que a suspeita já possui passagens criminais por tráfico de drogas e receptação.

Uma conselheira tutelar foi acionada para tomar as medidas necessárias com as crianças.

A mãe não informou o motivo que a fez agredir as filhas com fio de celular.