Mãe procura por filho desaparecido em Rondonópolis

Faz quase três meses que Islaine Cristina vive a angústia de não ter notícias do filho mais velho João Lucas da Silva Sales, 22 anos, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da mãe do jovem, João estava morando no bairro Jardim Maria Tereza. “Passei por uma cirurgia. Ele veio me ver, andou falando comigo, mas sumiu” relata a mãe que diz sentir dificuldades em ir atrás do filho devido a problemas de saúde.

A mãe disse que começou a estranhar porque o filho parou de mandar mensagens e se comunicar com a família.

Islaine disse ainda que chegou a ir onde o filho trabalhava, no Distrito Industrial, mas informaram que o jovem simplesmente não apareceu mais no serviço.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia e o caso é investigado.