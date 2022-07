Mais de 600 professores da educação infantil são capacitados com técnicas de primeiros socorros

Uma parceria estabelecida entre a Secretaria Municipal de Educação e o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, está realizando durante a “Semana Pedagógica” da Semed, um curso de treinamento em técnicas de primeiros socorros direcionado aos professores e monitores da educação infantil do município (creches e escolas infantis do ensino fundamental).

Conforme a Gerente do Departamento de Educação Infantil da Semed, Marli Sales da Silva, cerca de 620 profissionais da educação local, estarão entre esta terça-feira (26) e a próxima sexta-feira (29), sendo treinados e capacitados a prestar os primeiros atendimentos a crianças da rede municipal de educação, em eventual caso de intercorrências ou acidente no âmbito escolar. Lembrando que as unidades escolares que estiverem participando do treinamento pela manhã, terão atividades normalmente no período da tarde.

O curso/treinamento está sendo ministrado pelo capitão BM, Álvaro Guilherme Oliveira dos Santos, do 3º BBM de Rondonópolis, nas dependências do Rondon Plaza Shopping, mais especificamente na Sala de Projeção do Cine – VIP III, de terça a sexta-feira (29) das 8h ao meio dia.

Conforme o bombeiro militar, os professores e profissionais que atuam no ambiente escolar, aprenderão noções e técnicas de primeiros socorros para que possam prestar os primeiros atendimentos a crianças que eventualmente possam se envolver em intercorrências no âmbito da escola, até a chegada do socorro especializado (Samu ou Bombeiros).

CONTEÚDO

Ainda segundo o capitão Álvaro, durante o treinamento, os professores receberão informações e conteúdos relativos a procedimentos de suporte básico de vida, como desobstrução de vias aéreas respiratórias, tanto em bebês como em crianças; aprenderão técnicas de ressuscitação cardiopulmonar em decorrências de paradas respiratórias, e consequente, paradas cardiorrespiratórias; além de técnicas de contenção de sangramento nasal, convulsões, desmaios e ainda algumas situações que envolvam traumas como fraturas, quedas e torções no dia a dia.

Para a representante da Semed, Marli Sales, os cerca de 620 professores serão capacitados por grupos (polos), com cerca de 150 profissionais por vez. “Esse treinamento atende as exigências da Lei Federal Nº 13.722 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação de primeiros socorros aos profissionais da educação, como professores, monitores e funcionários de estabelecimentos de ensino público”.

SE ANTECIPOU

Rondonópolis já havia se antecipado e nove anos antes a Lei Municipal Nº 6.054 de dezembro de 2009 de autoria do vereador Cido Silva, também já tornava obrigatória a capacitação em primeiros socorros dos profissionais da educação no âmbito do município.

Por esta razão, essa capacitação dos profissionais da educação vai proporcionar mais segurança não apenas às crianças nas unidades escolares da rede, mas sobretudo aos pais, que estarão mais tranquilos, sabendo que seus filhos estarão bem cuidados e no eventual caso de alguma intercorrência, serão bem atendidos por pessoas capacitadas e treinadas, evitando danos mais significativos.

A propósito, esta formação os capacitará ainda a compartilhar o conteúdo do aprendizado e repassar as técnicas aos demais membros das comunidades como pais e mães de famílias e ou parentes e vizinhos etc., que também estarão aptos a prestarem os primeiros socorros em casa, em caso de algum acidente doméstico.