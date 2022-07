Mauro Mendes confirma pré-candidatura à reeleição

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), confirmou sua pré-candidatura à reeleição ao Palácio Paiaguás em 2022. Na sede do União Brasil, em Cuiabá, o atual chefe do Executivo, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e encerrou o mistério em torno da possibilidade de desistência da corrida eleitoral. A convenção do partido está marcada para o dia 29, quando Mauro, enfim, poderá se apresentar como candidato.

Aos jornalistas, Mendes defendeu que sua gestão colocou Mato Grosso “no caminho certo” e destacou o apoio -e o pedido pela candidatura- de prefeitos em todo o Estado.

A decisão pela pré-candidatura, ainda conforme Mauro, foi tomada em conjunto, principalmente com a família. O governador estava acompanhado da primeira-dama, Virgínia Mendes, que ainda se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. “Todos sabem o que aconteceu nos últimos meses, todos sabem da importância que dou à minha família. Houve inverdades ditas na imprensa. Agradeço a você, Virgínia. Temos nossos três filhos maravilhosos. Obrigada por suportar tudo isso comigo”, disse.

Também participaram do evento o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Eduardo Botelho (União Brasil), senador Jayme Campos (União Brasil), Júlio Campos (União Brasil), deputado federal Carlos Bezerra (MDB) e o ex-secretário Mauro Carvalho.

À DIREITA

Mendes disse, ainda, que segue em conversas sobre o apoio ao Senado e a definição de seu vice na chapa. Neste momento, a possibilidade maior é a de repetição da dobradinha junto ao atual vice-governador, Otaviano Pivetta, que trocou o PDT pelo Republicanos. Compondo o palanque à direita, o nome ao Senado tende a ser o pré-candidato bolsonarista e líder do PL em Mato Grosso, Wellington Fagundes (PL). “Nós temos uma aproximação com o senador Wellington, construímos isso em Brasília algum tempo atrás. Nesse período, disse isso inúmeras vezes. Não firmei compromisso nem com Neri e nem com ele e eles sabem disso. Mas sempre joguei aberto e limpo e disse que em algum momento vamos ter que tomar essas decisões”, disse.