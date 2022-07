Médico pediatra tem papel fundamental no crescimento e desenvolvimento infantil

Profissional que se dedica à saúde de crianças e adolescentes, orientando e acolhendo também os pais e familiares, o médico pediatra cuida do ser humano em um dos ciclos mais importantes da vida, o do crescimento e desenvolvimento. Nesta quarta-feira (27.07) é celebrado o Dia do Pediatra. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrida em 1910.

Médico há 43 anos, o pediatra Paulo Ponce conta que a especialidade vai além de prever e tratar doenças da infância, se preocupando também com a saúde dos pais e familiares dos pacientes.

“A pediatria de 40 anos atrás era voltada para a saúde da família, pois ela também precisa de atenção e cuidados quando se têm crianças. Hoje, as especialidades na área são muitas e assim que detectamos alguma patologia, encaminhamos os pacientes para exames específicos, com profissionais especializados”, declara o médico, atuante no Hospital e Maternidade Femina, em Cuiabá.

O longo período na Medicina possibilitou que Paulo Ponce participasse da formação de centenas de pacientes, que ainda hoje o procuram, levando seus próprios filhos, criando laços e vínculos para vida toda.

Um exemplo é o da diretora-técnica da Femina, Fernannda Pigatto Vilela. Também pediatra e neonatologista, Fernannda foi paciente de Paulo Ponce na infância, cresceu, estudou e se especializou na área. Mãe de gêmeos, seus filhos são pacientes de seu antigo médico.

“O Dr. Paulo Ponce é um médico que sempre tratou os pacientes e seus familiares com muito carinho. A dedicação dele à profissão é excepcional e quando penso em pediatria, a primeira pessoa que me vem à mente é ele. Ele representa o Hospital e Maternidade Femina”, elogiou.

Dedicação

Para se tornar pediatra é preciso percorrer um longo caminho. Após seis anos de graduação em Medicina, o profissional precisa passar por três anos de residência em um hospital pediátrico. Já para ser cirurgião pediátrico, mais do que os anos de graduação, são necessários dois anos de residência em cirurgia geral seguidos de três anos em cirurgia pediátrica.

Sobre a Femina

Referência no atendimento infantil em Mato Grosso, com corpo clínico de excelência e tecnologia de ponta para tratar das necessidades desse público, o Hospital e Maternidade Femina também concentra em um mesmo ambiente, variadas especialidades e acesso a diferentes terapias e meios diagnósticos atuais. Também conta com estrutura laboratorial de análises clínicas, no caso de exames solicitados durante os pronto-atendimentos. Ainda fazem parte de sua estrutura UTI adulta, UTI Neonatal e UTI pediátrica.