Mendes anuncia entrevista coletiva e deve confirmar pré-candidatura nesta segunda-feira

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB) anunciou uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), na sede do União Brasil, em Cuiabá. A expectativa é de que seja confirmada hoje a pré-candidatura à reeleição.

No dia 29 deste mês, ocorrerá a convenção partidária do UB, a partir da qual Mauro se tornará oficialmente candidato ao Governo do Estado em 2022.

Além da pré-candidatura, outro assunto previsto envolve o apoio do atual chefe do Poder Executivo ao Senado. Neste momento, o mais provável será a aliança de Mauro com Wellington Fagundes (PL), líder do movimento bolsonarista em Mato Grosso.