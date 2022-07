Menino de 8 anos que sonha em ser policial recebe visita surpresa da PM

O pequeno Miguel Leandro recebeu uma surpresa da Polícia Militar no dia do aniversário onde completa 8 anos de vida, nesta quarta-feira (6), no Bairro Jardim Morumbi, em Pedra Preta (MT).

A equipe policial militar recebeu ligação e foi solicitada para participar de uma surpresa de aniversário do garotinho que sonha em ser policial militar.

A PM informa que a ação foi feita para promover os princípios de Polícia comunitária.

“A equipe teve a honra e alegria de entregar o bolo de aniversário e, quando o pequeno garotinho viu aquela cena, não se conteve e as lágrimas caíram por meio de um sorriso sincero e humilde. Após cantar parabéns, os policiais saíram do local lisonjeados com o amor sincero de uma criança e, assim, ver enaltecido ainda mais o trabalho da polícia militar junto à sociedade” diz trecho do Boletim de Ocorrência.