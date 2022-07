Menor, grávida de 5 meses, é morta a tiros; assassino também morreu no local

Uma jovem de 17 anos, grávida de cinco meses, foi assassinada na noite desta segunda-feira (25) no quarto da casa em que mora no bairro Altos da Glória, em Sinop – MT. Guilherme Felipe Oliveira Moura, 22 anos, que teria ido ao local para matar a jovem e o marido também acabou morto.

De acordo com os policiais, Guilherme teria ido até a casa para fazer um acerto de contas contra o casal.

Gilson Santos Amorim, marido da menor, também estava armado e trocou tiros com Guilherme. Mesmo baleado, ele conseguiu correr e procurar ajuda no Hospital Regional e segue internado.

No local, foram recolhidos 15 estojos deflagrados. No bolso de Guilherme foi encontrado um carregador reserva com 14 munições.

O crime será investigado.