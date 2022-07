Mercosul nega pedido de Zelenski para discursar em cúpula do bloco

Um porta-voz da presidência temporária do Mercosul anunciou nesta quarta-feira (20) que os governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai negaram ao presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, a oportunidade de fazer um discurso na cúpula na próxima quinta-feira (21).

“Não houve consenso. Foi comunicado ao embaixador ucraniano na Argentina, presente no Paraguai”, informou nesta quarta-feira em coletiva de imprensa Raúl Cano, vice-ministro de Relações Exteriores do Paraguai.

O Mercosul, criado em 1991, é o principal bloco de integração da América do Sul, com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como sócios.

Acordo com Singapura

O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Julio Arriola, anunciou a conclusão das negociações para um acordo “de última geração” entre o Mercosul e Singapura durante a reunião ordinária do bloco celebrada em Assunção.

“Concluímos as negociações para um acordo de última geração com Singapura que ampliará o horizonte comercial com o sudeste asiático”, anunciou o ministro paraguaio em mensagem a seus homólogos do bloco.

Arriola disse que Singapura é um importante aliado comercial e de investimentos para o Mercosul. Em 2021, as exportações do bloco a esse país alcançaram 5,92 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 1,25 bilhão, segundo dados do bloco.

O chanceler brasileiro Carlos Alberto França descreveu como “significativo” o acordo alcançado, “o primeiro com o sudeste asiático e o mais dinâmico do mundo”.