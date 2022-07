Moradores de Guiratinga sofrem com a falta de água constante na cidade

A falta de água tem sido motivos de reclamações constantes na cidade de Guiratinga (MT). Em alguns grupos nas redes sociais os moradores relatam a situação em que enfrentam e buscam respostas.

De acordo com o vereador Wesllen Monteiro os principais bairros afetados são o Areião, São Sebastião e a região central.

A população que reside nos bairros Tancredo Neves, São Sebastião, Coabe, Garça Branca e Alto da Boa Vista também estão insatisfeitos com a falta de água constante.

Conforme informações, em 2021 alguns poços artesianos foram criados na cidade com a promessa de que o problema seria resolvido e que a população não sofreria mais com a falta de abastecimento de água, mas até o momento o problema continua.

“A população tem nos cobrado muito como representante Legislativo e levamos a demanda até o poder executivo, que simplesmente afirmar que no momento é essencial fazer racionamento de água, porém em material de campanha foi prometido que o problema seria solucionado já no primeiro ano de gestão. Chegamos ao segundo ano de gestão e estamos passando pelos menos problemas críticos de falta de água na casas” ressalta o vereador.

Conforme o vereador, o abastecimento de água nas casas é feito por gravidade, onde no momento a cidade enfrenta um período de escassez o que diminui a força da água.

“É preciso o secretário do Departamento de Água e Esgoto de Guiratinga

(DEMAEG) fechar o abastecimento de água para que se possa encher as caixas de água que abastecem a cidade para depois, no momento que eles acharem correto soltar água para a população. Muitas vezes soltam a água em horário que a população está trabalhando e não tem ninguém em casa. Outras vezes soltam a água para os munícipes em horário que eles estão descansando na madrugada, e quem sofre com isso é o trabalhador que chega em casa para almoçar não encontra água, sai para trabalhar e chega final do dia não encontra água” afirma Wesllen.

Monteiro ainda afirma que em resposta, o secretário do DEMAEG disse que esse período é um período crítico e que é necessário fazer um racionamento de água, mas reforça que eles prometeram a população que esse problema seria resolvido já no primeiro ano da atual gestão.

“Estamos aqui agora no segundo ano e continua a mesma situação. Quem tem caixas de água para reservar água tudo bem, não vai faltar, porém as famílias mais carentes que não tem caixas d’água e usufrui diretamente da água que é liberada acaba sendo prejudicada” ressalta o vereador.

O vereador afirma ainda que buscou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, onde o valor já encontra-se pago, em caixa da prefeitura.

“Essa emenda de R$ 100 mil eu busquei encaminhar para a secretaria de assistência social do município para que fosse adquirido caixas d’água e distribuídos às famílias carentes do município de Guiratinga. Até o momento nada foi feito pela secretaria de assistência social, o dinheiro encontra-se parado, e as famílias não puderam ainda desfrutar desse recurso parlamentar pago para a sociedade Guiratinguense” pontua Wesllen.

O vereador finaliza dizendo que o período da seca está apenas começando e a situação pode piorar dentro de alguns dias.

“Nada foi feito, nenhum trabalho de conservação e reflorestamento da nossa nascente que abastece a cidade, e muito menos utilizado a emenda parlamentar para auxiliar algumas famílias nesse momento crítico” finaliza o vereador.