Motociclista bate em caminhão e vai parar embaixo da roda do veículo

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (01) na rotatória da avenida dos Estudantes, no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT. As cenas mostram que, por pouco, a motociclista não foi atropelada pelo eixo traseiro do caminhão.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista do caminhão seguia pelo Anel Viário e entrou para fazer a rotatória na avenida dos Estudantes. A motociclista que seguia pela avenida, sentido bairro-centro, não conseguiu parar e acabou entrando embaixo do último eixo do caminhão.

A moto ficou entre as duas rodas. A mulher teve uma fratura exposta em uma das pernas e gritava muito no momento do socorro.

Ela foi encaminhada ao Hospital Regional pelo Samu.