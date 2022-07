Motociclista cai em buraco após acidente e se rasteja sozinho até o asfalto para pedir ajuda

Um motociclista de 18 anos, ficou ferido com fratura na perna direita após se envolver em acidente na noite deste domingo (17), na MT-270 após o Parque de Exposição, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do próprio motociclista, ele seguia sentido Parque de Exposições/Vila Paulista, em determinado momento, ele não avistou uma picape que estava em sua frente sem farol e luz traseira, por esse motivo não conseguiu frear vindo a bater atrás do carro.

Com a colisão o motociclista foi perdeu o controle e caiu dentro de um buraco, o motorista da picape desceu do carro e foi olhar a situação do motociclista, porém, não prestou socorro e saiu do local.

O motociclista conseguiu sair do buraco e se arrastar até beira da via para pedir socorro. Após um período, o Samu chegou ao local, socorreu a vítima com fratura na perna e a encaminhou para o Hospital Regional.