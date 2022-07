Motociclista fica ferida após bater de frente com carro em curva

Uma mulher ficou gravemente ferida após uma colisão envolvendo uma moto e um carro, na noite deste domingo (3), no Bairro Cidade de Deus, em Rondonópolis (MT).

O motorista do carro disse que seguia sentido do Bairro Parque São Jorge ao Cidade de Deus e a mulher seguia em uma moto Biz no sentido contrário quando em uma curva, a mulher perdeu o controle da direção e bateu de frente com o carro.

Com a força do impacto, a mulher foi lançada da moto e teve fratura exposta em uma das pernas.

A equipe avançada do SAMU esteve no local e encaminhou a motociclista ao Hospital Regional.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.