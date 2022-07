Motociclista fica ferida em acidente com carro na Vila Aurora

Um motociclista ficou ferida ao se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (28) no cruzamento da rua Otávio Pitaluga com a avenida Duque de Caxias, no bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT. O cruzamento é cenário frequente de acidentes.

Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela Otávio Pitaluga quando foi atingida pelo carro que seguia na Duque de Caxias. Após a colisão, ela bateu na traseira de um carro que estava estacionado e caiu na calçada.

Ela chegou a ficar desacordada por alguns momentos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada a Unidade de Saúde.