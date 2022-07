Motociclista fica gravemente ferido após bater em carro em cruzamento

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Tiradentes, Centro de Rondonópolis (MT), no fim da noite deste domingo (3).

Segundo informações, o motorista do carro modelo Jeep seguia pela Rua Rio Branco quando foi surpreendido pelo motociclista que descia pela Avenida Tiradentes

em alta velocidade e invadiu a preferencial. O motociclista bateu no carro e caiu.

Ainda conforme informações, o motorista do carro é médico e havia acabado de sair do plantão na Unidade de Pronto Atendimento. Ele fez os primeiros atendimentos no local até a chegada da equipe do SAMU.

A equipe médica do SAMU informou que o homem teve várias fraturas pelo corpo sendo no rosto, braços, mandíbula, traumatismo craniano, entre outros.

O motociclista foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.