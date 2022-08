Motociclista fica gravemente ferido após bater em meio-fio, perder o controle da direção e cair

Um motociclista de 36 anos ficou gravemente ferido após um acidente na Avenida Presidente Médici, no Bairro Cidade Salmen, na noite deste domingo (31), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, ao passar por uma rotatória, o condutor da moto bateu no meio-fio, perdeu o controle da direção e caiu.

Uma equipe da Rota do Oeste passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU.

A equipe avançada do SAMU compareceu no endereço e a vítima precisou ser intubada no local.

O motociclista teve traumatismo craniano e foi encaminhado para o Hospital Regional.