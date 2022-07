Motorista abordado por usar celular ao volante é preso com arma e munições

O Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar (PM) apreendeu um revólver calibre 38 com 5 munições durante abordagem a um motorista que conduzia uma caminhonete manuseando telefone celular, no Bairro Jardim Rondônia, nesta terça-feira (27), em Rondonópolis (MT). O motorista foi preso e deve responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por “conduzir veículo manuseando telefone celular”.

Em rondas pela Rua Marechal Dutra, a guarnição do grupo de apoio visualizou o suspeito conduzindo uma caminhonete Hilux de cor cinza manuseando o aparelho celular.

Diante da infração de trânsito, a guarnição solicitou ao motorista que parasse o veículo para ser abordado.

Durante verificação, foi localizado no console central perto do cambio o revólver e as munições.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia e ainda foi confeccionado uma notificação de nº: 1041510 pelo motivo de “conduzir veículo manuseando telefone celular”.