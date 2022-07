Motorista de aplicativo perde controle do carro, capota e evade do local deixando passageiro ferido

Um acidente envolvendo um carro de aplicativo foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (15) no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis-MT. O motorista saiu do local logo após o acidente.

De acordo com testemunhas, o condutor seguia pela rua Belém, sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo e acabou batendo em uma calçada. Com a colisão, ele capotou o veículo.

O passageiro teve algumas escoriações e teve que ser socorrido pelo Samu ao Hospital regional. O condutor do veículo evadiu do local e não foi encontrado.

A Policia Militar foi acionada, já que havia alguns pertences dentro do carro.